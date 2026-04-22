Куче заспа в британския парламент (Видео)

Куче беше забелязано и снимано да спи в парламента на Обединеното кралство, предлагайки рядък и забавен поглед към иначе официална и историческа институция.

Снимката се разпространи в социалните медии, като потребителите се наслаждават на вида на четириногия посетител, който се чувства изцяло като у дома си в залите на Уестминстър, пише Мирър.

За часове снимките и видеата на кучето събраха десетки хиляди харесвания.

Преди години бездомно куче се превърна и в сензация пред българския парламент, след като заедно с градвейците кротко посрещна новите депутати.