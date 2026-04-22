Най-големият производител на презервативи в света вдига цените заради войната в Иран

Най-големият производител на презервативи в света ще повиши цените си поради войната в Иран

Главният изпълнителен директор на Karex, Гох Миа Киат казва, че фирмата ще повиши цените си с до 30% или евентуално повече, ако войната в Иран продължи да нарушава доставките на суровините, използвани в продуктите ѝ, съобщава BBC.

Той каза пред медиите, че производствените разходи са се увеличили рязко от началото на конфликта.

Базираната в Малайзия фирма произвежда повече от пет милиарда презерватива годишно и снабдява водещи световни марки като Durex и Trojan, както и държавни здравни системи като британската NHS.

Гох направи коментарите в интервюта за Ройтерс и Bloomberg. Би Би Си се свърза с компанията.

Глобалните доставки на петрол бяха сериозно нарушени, откакто Иран отговори на американските и израелските въздушни удари със заплахи да атакува кораби в Ормузкия проток.

Karex разчита на материали, получени от петрол, включително амоняк, който се използва за консервиране на латекс, и лубриканти на силиконова основа.

Търсенето на презервативи се е увеличило с около 30% тази година, като по-високите разходи за превоз и забавянията на корабоплаването влошават недостига, каза Гох.

„В лоши времена нуждата от използване на презервативи е още по-голяма, защото не сте сигурни за бъдещето си, дали все още ще имате работа догодина", каза той пред Bloomberg.

„Ако имате бебе в момента, ще имате още една уста за хранене", добави Гох.

Рязкото покачване на цените на презервативите подчертава как войната между САЩ и Израел с Иран, която вече разтърси световните енергийни пазари, също така покачва цените на други стоки за потребителите.

Междувременно, прекъсването на доставките през Персийския залив доведе до по-високи цени на торовете и недостиг на хелий, който се използва за производството на компютърни чипове.

Индустрията за бутилирана вода също е под натиск, тъй като производителите се борят да се сдобият със суровини.

По-рано този месец Организацията на обединените нации предупреди, че цените на захарта, млечните продукти и плодовете ще се повишат поради нарастващите разходи за транспорт.