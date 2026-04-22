Русия се надява посещенията в Москва на Уиткоф и зетят на Тръмп да продължат

Кремъл днес заяви, че се надява американският пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, да продължат посещенията си в Русия, за да обсъдят възможно мирно уреждане на конфликта в Украйна, предаде Ройтерс позовавайки се на изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, публикувано в руската агенция РИА.

Агенцията цитира Песков да казва, че все още не е известно кога ще бъде следващото посещение, съобщава БТА.

Преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на Вашингтон за слагане на край на войната, продължаваща повече от четири години, са в застой след като САЩ и Израел атакуваха Иран, с което предизвикаха ответни нападения срещу много страни от Близкия изток.