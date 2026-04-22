ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Тръмп: Заради мен Иран отмени екзекуцията на 8 жени

Доналд Тръмп Кадър: FoxNews

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че по негово искане иранските власти са отменили екзекуцията на осем жени, протестирали срещу властта в Техеран, предаде Франс прес.

Според Тръмп четири от жените ще бъдат освободени незабавно, а останалите ще получат присъди от по един месец затвор. "Много добри новини", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл", като изказа благодарност на иранското държавно ръководство за това, че е уважило молбата му.

От Иран обаче вчера оспориха версията на амариканския президент. Новинарската агенция на иранската съдебна власт Мизан заяви, че твърденията за заплашени с екзекуция жени са неверни. Според Техеран част от въпросните жени вече са били освободени, а срещу останалите се водят дела, които могат да доведат най-много до лишаване от свобода, но не и до смъртни присъди.

"Тръмп отново беше заблуден от фалшива информация", посочи агенцията, цитирана от БТА.

Доналд Тръмп Кадър: FoxNews

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

