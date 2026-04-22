САЩ осъждат натиска на Китай върху африкански държави

САЩ са обезпокоени от информацията, че някои африкански държави са отменили разрешенията за прелитане през въздушното им пространство на президента на Тайван Уилям Лай по настояване на Китай, съобщи днес Държавният департамент, като определи инцидента като злоупотреба с международната система за гражданска авиация, предаде Ройтерс.

Тайван съобщи тази седмица, че Сейшелите, Мавриций и Мадагаскар едностранно са отменили разрешенията за прелитане на президентския самолет през територията им за планирано пътуване до Есватини, един от съюзниците на Тайван.

"Тези страни действат по настояване на Китай, като се намесват в безопасността и достойнството на рутинните пътувания на тайвански официални лица", заяви пред Ройтерс говорител на Държавния департамент, цитира БТА.