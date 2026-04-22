Кремъл: Путин може да се срещне със Зеленски само в Москва, за да се финализират споразуменията

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза днес, че руският президент Владимир Путин може да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски само за да бъдат финализирани споразуменията за разрешаване на конфликта, предаде Ройтерс.

Путин е готов да се срещне със Зеленски, но тези разговори трябва да бъдат продуктивни и да се състоят на етап "финализиране на договореностите", поясни Песков, цитиран от ТАСС.

"Основното е целта на срещата. За какво е срещата? Путин каза, че е готов да се срещнат (със Зеленски - бел. ред.) в Москва по всяко време. Основният момент е да има за какво да се срещнат и най-важното е срещата да бъде продуктивна и да е само за финализиране на споразуменията", каза той в коментар за "Вести", цитиран от БТА.