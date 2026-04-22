Двама загинаха, а 19 са в болница при теч на химикали в завод в Западна Вирджиния

Двама души загинаха, а 19 бяха откарани в болница, след теч на химикали в завод в американския щат Западна Вирджиния, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Инцидентът стана в предприятие на "Каталист Рифайнърс" (Catalyst Refiners) в град Инститют, докато работници са се подготвяли да затворят част от съоръжението.

Според местната служба за извънредни ситуации в завода е възникнала химическа реакция с азотна киселина и друго вещество. Реакцията е довела до внезапно и силно отделяне на газове, което е причинило тежките последици.

Сред пострадалите има и седем служители на спешна помощ, пристигнали на място, съобщава БТА.