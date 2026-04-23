Петима палестинци са убити при израелски въздушен удар в Газа

Петима палестинци, сред които три деца, бяха убити вчера при израелски въздушен удар в северната част на ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Медици и служители на гражданската защита казаха, че петимата са били поразени при израелски удар край джамия в Бейт Лахия, в северната част на анклава.

Засега израелските военни не са коментирали тази информация.

Смъртта на петимата е поредният изблик на насилие, който хвърля сянка върху постигнатото с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня, подписано през октомври след две години на пълномащабна война между Израел и „Хамас", отбеляза Ройтерс.

Напредъкът по някои части от споразумението е в застой, включително по разоръжаването на „Хамас" и по изтеглянето на израелската армия.

След примирието израелските войски продължават да контролират обезлюдена зона, която обхваща значително повече от половината територия на Газа, а „Хамас" контролира останалата тясна крайбрежна ивица.

Повече от 780 палестинци са убити, откакто споразумението за прекратяване на огъня влезе в сила според местни лекари, докато Израел казва, че бойци са убили четирима негови войници. Израел и „Хамас" си разменят обвинения за нарушения на примирието.