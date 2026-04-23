Фериботите в Гърция спират на 1 май заради стачка

756
Бреговата охрана на Гърция Снимка: 24 часа архив

Гръцките моряци ще проведат 24-часова национална стачка на всички категории плавателни съдове в петък, 1 май, като част от демонстрациите по случай Международния ден на труда, съобщи днес Общогръцката федерация на моряците, цитирана от в. "Катимерини".

Стачката ще започне в 00:01 ч в петък и ще приключи в полунощ на същия ден, като ще бъдат прекъснати всички фериботни маршрути и други морски услуги в цялата страна, пише БТА.

В изявление синдикатът заяви, че мобилизацията е резултат от единодушно решение на неговото ръководство и е насочена към подчертаване на дългогодишни искания, включително защитата на живота в морето, подобряването на условията на труд и подобряването на колективните трудови договори.

От федерацията на моряците подчертаха необходимостта от запазване и подобряване на публичния и безплатен характер на морското образование, заявявайки, че са необходими реформи, за да се върви в крак с бързото технологично развитие в корабоплавателния сектор.

По-широките искания на моряците включват подкрепа за обществените здравни и образователни системи, както и обезщетение за пенсионерите в морския сектор за загуби, понесени през предходните години, съобщи федерацията, цитирана от "Катимерини".

