Четиримата кандидати за ръководител на ООН поставиха в изслушванията си мира на 1-о място

Претендентите за поста генерален секретар на ООН тази седмица се обявиха за организация, която е по-ангажирана с усилията за мир, но същевременно избягваха твърди позиции по текущите кризи, които биха могли да подразнят държавите, от които зависи бъдещето им, предаде АФП, цитирана от БТА.

Чилийката Мишел Бачелет, аржентинецът Рафаел Гроси, костариканката Ребека Гринспан и сенегалецът Маки Сал, които се надяват да наследят Антонио Гутериш на 1 януари 2027 г., прекараха по три часа във вторник и вчера, отговаряйки на най-различни въпроси от 193-те държави членки и от представители на гражданското общество.

Въпреки този „голям устен изпит", въведен през 2016 г., Общото събрание може да избере генералния секретар едва след препоръка от Съвета за сигурност, където петте постоянни членки – САЩ, Китай, Русия, Великобритания и Франция – имат право на вето.

Разискванията в Съвета за сигурност трябва да започнат в края на юли, а гласуването в Общото събрание вероятно ще се състои през есента.

Всички кандидати подчертаха спешната нужда от възстановяване на доверието към ООН – организация, която е на ръба на финансов колапс и чиято значимост понякога се поставя под въпрос в свят, опустошаван от рекорден брой конфликти от края на Втората световна война насам.

Това според тях трябва да започне с укрепване на посредническата роля на нейния ръководител.

Мишел Бачелет се обяви за генерален секретар, който да бъде там, където има проблеми за решаване, Рафаел Гроси описа бъдещ ръководител на ООН, който наистина ходи на терен, а Маки Сал предложи „преосмислена роля", така че ООН „да си върне мястото около световната маса".

Докато някои упрекват Антонио Гутериш, че не се ангажира пряко, за да влияе върху конфликтите в Украйна или Близкия изток, Ребека Гринспан беше по-директна.

Генералният секретар „трябва да поема рискове. Ние се превърнахме в организация, която е твърде предпазлива към риска", каза тя.

„ООН се проваля само когато не опитва. Ние трябва да опитаме", добави ръководителката на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД), която през 2022 г. договори с Москва и Киев Черноморската инициатива, за да улесни износа на украинско зърно след руската инвазия.

Много малко от въпросите бяха посветени на конкретни конфликти, като тези в Близкия изток или Украйна. А кандидатите често се въздържаха да отговарят конкретно, като повтаряха привързаността си към спазването на Устава на ООН.

Попитана за Газа, Ребека Гринспан все пак се обяви за безпрепятствен достъп на хуманитарната помощ и подкрепи дългосрочно решение, при което „Израел и Палестина живеят в мир и сигурност". Маки Сал от своя страна подчерта „човешката трагедия" на израелско-палестинския конфликт.

Извън тези изслушвания предишните позиции и действия на кандидатите също без съмнение ще окажат влияние върху избора, отбеляза АФП.

Представители на Републиканската партия вече призоваха Вашингтон да блокира Мишел Бачелет заради защитата ѝ на правото на аборт. Рафаел Гроси, който в момента оглавява Международната агенция за атомна енергия, е пряко ангажиран и с чувствителни теми, най-вече с иранската ядрена програма.

Докато петте постоянни членки остават много сдържани относно очакванията си, следващият генерален секретар може дори да не бъде нито един от тези четирима кандидати, допълни АФП.