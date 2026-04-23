„Политико“: България тихомълком подкрепи американската логистика в Близкия изток

Белият дом е изготвил нещо като списък на „послушните и непослушните" страни в НАТО, докато администрацията на Тръмп търси начини да накаже съюзници, отказали да подкрепят войната с Иран. Сред държавите, които са съдействали на САЩ, е и България, която „тихомълком е подкрепила американската логистика в Близкия изток".

Това се казва в анализ на „Политико".

Работата по тази схема, по която е работено работили преди посещението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте във Вашингтон този месец, включва преглед на приноса на държавите членки към алианса и подреждането им в различни категории, твърдят трима европейски дипломати и американски служител от сферата на отбраната, запознат с плана. Това е пореден знак, че президентът Доналд Тръмп възнамерява да изпълни заплахите си срещу съюзници, които не се съобразяват с желанията му. Това е и още една точка на напрежение за все по-разклатения съюз, който беше подложен на удари от атаките на Тръмп, от натиска му за анексиране на Гренландия до предупреждението му за пълно изтегляне от пакта.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет загатна за тази идея още през декември. „Образцови съюзници, които поемат своята част от отговорността, като Израел, Южна Корея, Полша, все по-често Германия, балтийските държави и други, ще получат нашето специално благоволение", каза той. „Съюзниците, които продължават да не изпълняват своята роля в колективната отбрана, ще понесат последствия", допълни министърът.

Един от дипломатите казва, че списъкът изглежда отразява именно тази логика. „Белият дом има документ за послушните и непослушните, така че предполагам, че мисленето е сходно", посочи той.

Според събеседниците на „Политико" администрацията пази в тайна подробностите, докато обмисля различни варианти. Представителите почти не са дали яснота и какви точно могат да бъдат благоволенията или наказанията.

„Изглежда нямат особено конкретни идеи, когато става дума за наказване на лошите съюзници. Преместването на войски е един от вариантите, но това не наказва ли основно самите Съединени щати?", казва друг европейски представител, който, както и останалите, говори анонимно заради чувствителността на дипломатическата тема.

Белият дом ясно показа раздразнението си към съюзниците. „Докато Съединените щати винаги са били там за нашите така наречени съюзници, държавите, които защитаваме с хиляди войници, не бяха до нас по време на операция „Епик Фюри", каза говорителят на Белия дом Ана Кели, визирайки названието, дадено от Пентагона на операцията. „Президентът Тръмп ясно е показал какво мисли за тази несправедлива динамика и, както той каза, Съединените щати ще запомнят."

НАТО не е отговорила на молба за коментар по темата.

Почти не съществуват други възможности за изтегляне на американски войски от Европа, така че евентуален план вероятно би включвал прехвърлянето им от една страна в друга. Дори и тогава подобна промяна може да се окаже скъпа и да отнеме време.

Не е ясно кои държави попадат в коя категория и дали Рюте изобщо знае за това начинание. Но Румъния и Полша може да се окажат сред най-големите печеливши, тъй като и двете остават в доброто разположение на президента и биха приветствали повече американски войски. Полското правителство, което е сред най-големите разходващи за отбрана в НАТО, вече поема почти всички разходи по разполагането на 10 000 американски военнослужещи на своя територия. А наскоро разширената авиобаза „Михаил Когълничану" в Румъния, която страната позволи на САЩ да използват за въздушната война срещу Иран, има място за още американски сили. Хегсет първоначално използва израза „образцов съюзник" за партньори в НАТО, които са увеличили военните си разходи в съответствие с целта на алианса за 5 процента, лансирана от Тръмп. Представители са използвали този термин и в публикуваната през януари Национална отбранителна стратегия.

Министерството на отбраната на САЩ заяви, че „ще дава приоритет на сътрудничеството и контактите с образцови съюзници, които изпълняват своята част от отговорността за нашата колективна отбрана". „По този начин ще дадем възможност на тези съюзници да поемат по-голяма роля в защитата на общите ни интереси, като същевременно ще засилим стимулите за останалите да направят същото", посочи Пентагонът.

Според двама от европейските представители, запознати с плана, тази концепция може да даде на САЩ възможност да намаляват военните разполагания, съвместните учения или продажбите на оръжие за смятаните за „лоши" съюзници и да ги пренасочват към „добрите". Хегсет е използвал термина „образцов съюзник" и на срещи с държави от НАТО, според третия дипломат.

Това би дало на Тръмп и повече инструменти да прави разлика между членовете, които са подкрепили американските усилия срещу Иран, като например за прекратяване на блокадата на Ормузкия проток и разрешаване за използване на бази, и онези, които не са го направили.

Докато Испания и съюзници като Великобритания и Франция или отхвърлиха, или забавиха американските искания за помощ, Румъния и няколко по-малки държави позволиха на САЩ да използват техни въздушни бази. България също тихомълком е оказала логистична подкрепа на САЩ в Близкия изток.

Испания и без това вече имаше проблеми с администрацията на Тръмп, след като се противопостави на целта на НАТО за 5 процента разходи за отбрана по време на срещата на алианса в Хага миналата година. Същевременно представители са хвалили балтийските държави като Литва, Латвия, Естония, както и Полша, за това, че постоянно са сред първите в алианса по военни разходи.

„Президентът Тръмп с право даде ясно да се разбере, че очаква съюзниците и партньорите да поемат по-голяма отговорност и да помогнат за защитата на този жизненоважен морски път в Близкия изток", заявил този месец пред съюзниците в НАТО ръководителят на политическото планиране в Пентагона Елбридж Колби по време на виртуална среща на министрите на отбраната, на която Хегсет е отказал да присъства.

Но почти няма прецедент за предприемане на подобни стъпки с цел наказване на съюзници, а подобни идеи вече срещат съпротива и в Конгреса.

„Не е полезно, когато американски лидери говорят с пренебрежение за нашите съюзи", каза сенаторът Роджър Уикър, републиканец от Мисисипи, във вторник по време на изслушване за американските сили в Индо-Тихоокеанския регион. „Трябва ясно да заявим множеството политически, стратегически и морални ползи, които страната получава от своите съюзи."

Някои бивши представители се съмняват и че администрацията на Тръмп изобщо има капацитет да управлява още една екзистенциална криза за алианса.

„Тръмп и екипът му са заети да се опитват да се измъкнат от собственоръчно създаденото блато", каза Йоел Линяйнмяки, бивш финландски представител, работил по присъединяването на страната към НАТО през 2023 г. „Вероятно администрацията няма капацитета да открива още един враждебен фронт с Европа, докато войната продължава."