Двама са загинали и осем са ранени при руска атака в Днепър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама души загинаха и осем бяха ранени през нощта при руска атака срещу украинския град Днепър. Това съобщи в „Телеграм" началникът на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа, цитиран от Укринформ.

„Двама души загинаха, осем са ранени. Броят на пострадалите в резултат на нощната атака на руснаците срещу Днепър нарасна. Един човек все още е в неизвестност", се казва в съобщението, пише БТА.

Той уточни, че са били засегнати жилищна сграда, магазин и автомобил.

Промишленият град Днепър се намира на повече от 100 километра от фронтовата линия, която минава през източната и южната част на Украйна. При руски удар там на 14 април вече загинаха четирима души.

Преговорите между Киев и Москва с посредничеството на САЩ са в застой от началото на войната в Близкия изток, която отклони вниманието на Вашингтон, отбеляза АФП.