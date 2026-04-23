ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Двама са загинали и осем са ранени при руска атака в Днепър

572
Президентът на Украйна. Снимка: president.gov.ua

Двама души загинаха и осем бяха ранени през нощта при руска атака срещу украинския град Днепър. Това съобщи в „Телеграм" началникът на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа, цитиран от Укринформ.

„Двама души загинаха, осем са ранени. Броят на пострадалите в резултат на нощната атака на руснаците срещу Днепър нарасна. Един човек все още е в неизвестност", се казва в съобщението, пише БТА.

Той уточни, че са били засегнати жилищна сграда, магазин и автомобил.

Промишленият град Днепър се намира на повече от 100 километра от фронтовата линия, която минава през източната и южната част на Украйна. При руски удар там на 14 април вече загинаха четирима души.

Преговорите между Киев и Москва с посредничеството на САЩ са в застой от началото на войната в Близкия изток, която отклони вниманието на Вашингтон, отбеляза АФП.

Президентът на Украйна. Снимка: president.gov.ua

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Свят

Водещи новини

Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност (Видео)