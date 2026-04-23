Китай призова Камбоджа да унищожи центровете за киберизмами

Китайският външен министър Ван И призова Камбоджа "напълно да унищожи" центровете за киберизмами в страната по време на среща с камбоджанския премиер Хун Манет в Пномпен, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В последните години Камбоджа се превърна в център за киберпрестъпления. Измамниците, независимо дали по желание или принудени да работят под заплаха, атакуват интернет потребители от цял ​​свят, по-специално чрез фалшиви романтични връзки или инвестиции в криптовалути.

Под натиска от няколко държави, включително Китай - страната, от която произхождат много от измамниците, но и от жертвите - камбоджанските власти, обвинявани че си затварят очите за престъпленията, обещаха да разбият тази индустрия за милиарди евро.

"Трансграничните престъпни дейности, свързани с хазарт и измами, застрашават безопасността на хората и тяхното имущество", каза Ван И пред Хун Манет, цитиран в изявление на китайското външно министерство, разпространено снощи. "Трябва решително да се борим с тях и да ги унищожим напълно", подчерта той.

Пекин и Пномпен поддържат близки търговски, дипломатически и военни отношения. По време на посещението си Ван И за пореден път оцени "наистина ненарушимото" приятелство между двете страни.

По тази причина Камбоджа е принудена да предприеме действия, за да не помрачава отношенията си с Китай - своя най-голям търговски партньор, отбеляза АФП.