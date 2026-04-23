Антонио Коща призова в Делфи за енергийна автономия на ЕС

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща призова Европейския съюз да инвестира повече във възобновяеми източници и ядрена енергия, за да избегне бъдещи енергийни сътресения. Коща участва в дискусия с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в рамките единадесетото издание на Делфийския икономически форум, който започна вчера в гръцкия град Делфи, пише БТА.

„Единственото структурно решение за Европа е да развива собствени източници за производство на енергия", посочи Антонио Коща. Той подчерта, че това е въпрос на сигурност и трябва да бъде сред основните приоритети на Съюза. По думите му Европейският съюз трябва да инвестира и в модернизация на енергийните мрежи и по-ефективно използване на енергията.

Коща подчерта необходимостта от спазване на международното право и заяви, че Иран не трябва да се сдобива с ядрено оръжие, като добави, че свободата на корабоплаването в Ормузкия проток трябва да бъде гарантирана. Той отбеляза също, че ЕС ще продължи да поддържа добри отношения със САЩ, въпреки различията по някои въпроси.

В рамките на същата дискусия гръцкият премиер Кииакос Мицотакис заяви, че ядрената енергия трябва да бъде част от енергийния микс на Европа, въпреки че Гърция на този етап не развива такава. Той призова за по-прагматичен подход и за изготвяне на „план Б" в случай на продължаване на кризата в Персийския залив. Той предупреди, че отделните държави няма да могат сами и пооттделно да се справят с евентуален по-голям скок на енергийните цени, недостиг на торове и повишаване на инфлацията.

Форумът в Делфи се провежда от 22 до 25 април и включва над 200 дискусии и панели с участието на около 1200 лектори от Гърция, Европа и света. Сред участниците са представители на правителства, международни организации, академичните среди и бизнеса, като акцентът е върху геополитиката, икономиката и технологичните трансформации.