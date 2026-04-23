Иран екзекутира мъж заради връзки с дисидентска организация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран екзекутира мъж, за когото твърди, че е бил осъден на смърт заради връзки с дисидентската групировка "Организация на муджахидините на иранския народ" (ОМИН), както и с израелските разузнавателни служби, предаде Ройтерс, позовавайки се на новинарската агенция на иранската съдебна власт "Мизан", пише БТА.

"Мизан" идентифицира мъже като Солтанали Ширзади Фахр, като посочи, че той е бил дългогодишен член на ОМИН и е бил признат за виновен по обвинения за сътрудничество с израелското разузнаване.

Смъртната му присъда беше потвърдена от Върховния съд и изпълнена след приключването на съдебните процедури, съобщи "Мизан".