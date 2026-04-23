2 милиона нови мигранти в ЕС само за година

С близо 2,1 млн. са се увеличили мигрантите на територията на Европейския съюз само за година. Това сочат данните за 2025 г. в доклад, публикуван от Центъра за изследвания и анализ на миграцията към RFBerlin.

Рекордните 64,2 милиона е общият брой на чужденците, като през 2010 г. те са били 40 милиона според данните на Евростат и Агенцията на ООН за бежанците.

Германия продължава да приютява най-много - близо 18 милиона, над 2/3 от които в трудоспособна възраст. Най-бързият ръст обаче се отбелязва в Испания, където за периода броят на чужденците се е увеличи с около 700 000, достигайки вече 9,5 милиона.

Молбите за убежище са най-много в Испания, Италия, Франция и Германия.