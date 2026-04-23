Още един учен загина мистериозно в САЩ, изгорял до неузнаваемост в "Тесла"-та си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Смъртта на ядрен инженер от НАСА отново се оказа в центъра на вниманието, докато САЩ се тресе от тревожната тенденция с 11 изчезнали учени. 29-годишният Джошуа Леблан беше намерен изгорял до неузнаваемост в останките на своята Tesla Model 3 в Хънтсвил, Алабама,

Семейството му е подало сигнал за изчезването му в 4:32 ч. сутринта по източно време същия ден, но изгорялата му кола е била открита едва в 14:45 ч.

Властите успяли да проследят движението на Леблан, използвайки записите от режима Sentry Mode на колата му. Те разкрили, че автомобилът е стоял на летището в Хънтсвил в продължение на почти четири часа в сутринта на деня на смъртта му.

Автомобилът се е блъснал в мантинела и няколко дървета, преди да пламне.

Тялото на инженера е било транспортирано до Департамента по съдебна медицина на Алабама, където идентифицирането му е отнело три дни поради тежестта на изгарянията.

Членовете на семейството му заявили, че това внезапно пътуване не е било планирано и споделили пред местната телевизия KLFY, че не е типично за него да прекъсне всякаква връзка, без да ги уведоми.

В момента на изчезването му роднините са казали на KLFY, че подозират, че той може да е бил отвлечен от дома си, като са добавили, че телефонът и портфейлът му все още са били в къщата.

Британи Фокс, приятелка на ЛеБлан, е заявила пред "Дейли мейл", че нито тя, нито семейството му са се свързвали с властите по повод на някакво разследване след инцидента.

Бивш съквартирант на ЛеБлан споделя: "Страстта, която Джош изпитваше към космоса, беше вдъхновяваща и допълнително подтикна моето собствено търсене на мечтаната кариера. Любовта към природата, включително плажа, ми позволи да се интегрирам по-тясно в групата му от приятели".

Смъртта на ядрения инженер идва на фона на нарастващия брой необясними смъртни случаи и изчезвания, свързани с учени, които продължават да привличат вниманието в цялата страна.

В понеделник законодатели изпратиха писма до Пентагона, ФБР, НАСА и Министерството на енергетиката, в които изискват мащабно разследване на мистериозните изчезвания и смъртта на близо дузина водещи американски учени, позовавайки се на съображения за националната сигурност.

През последните години изчезнаха или загинаха няколко лица, свързани с НАСА, ядрените изследвания, аерокосмическите програми и дейностите в областта на отбраната. Някои наблюдатели посочват достъпа им до чувствителни проекти като причина тези случаи да привлекат засилено внимание.

Сред тях е и Ейми Ескридж, която преди смъртта си се е занимавала с изследвания в областта на антигравитационните технологии.

Ескридж била на 34 години, когато според твърденията е починала от самонанесена огнестрелна рана в главата в Хънтсвил, Алабама, на 11 юни 2022 г. - същият град, в който е починал и Леблан.

Изследователите, свързани с НАСА, Майкъл Дейвид Хикс и Франк Майвалд, и двамата работили в Лабораторията за реактивни двигатели в Калифорния, също починаха през последните години.

Хикс почина през 2023 г. на 59-годишна възраст, като преди това беше участвал в мисията DART на НАСА - проект, чиято цел беше да провери дали хората могат да отклоняват потенциално опасни астероиди.

61-годишният Майвалд работил като водещ изследовател по технологии, предназначени да помогнат на бъдещи мисии да откриват признаци на живот извън Земята, преди да почине през 2024 г.

В друг случай фармацевтичният изследовател Джейсън Томас, който работил по лечения за рак в Novartis, беше намерен мъртъв в езеро в Масачузетс на 17 март 2026 г.

Няколко изчезнали лица също привлякоха внимание поради връзки с пенсионирания генерал от ВВС Уилям Нийл Маккасланд, който преди това ръководеше Изследователската лаборатория на ВВС.

Ядрените изследователи Стивън Гарсия, Антъни Чавес, Мелиса Касиас и ученката от НАСА Моника Реза, са свързани с проекти, ръководени от Маккасланд.

От друга страна, физикът Нуно Лоурейро, беше застрелян в дома си в предградието на Бостън Бруклин на 15 декември 2025 г. Властите идентифицираха заподозрения стрелец като Клаудио Невес Валенте, бивш съученик от Португалия.

Астрофизикът Карл Грилмайър също беше застрелян в дома си в Калифорния на 16 февруари 2026 г., след като беше нападнат на верандата си около 6 ч. сутринта местно време.