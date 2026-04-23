Белгия поиска ЕК да преговаря с талибаните за връщане на афганистанците без право на престой

ЕК

Белгийското правителство е поискало от Европейската комисия да покани представители на талибаните за уреждане на въпроса с връщането на афганистанците без право на престой, съобщиха местни медии, цитирани от БТА.

Очаква се срещата да се състои в Брюксел в близките седмици. Отбелязва се, че нито ЕС, нито белгийските власти, признават законността на управлението на талибаните и разговорите ще бъдат "на техническо равнище". Свикването на подобна среща е било подкрепено от 19 държави в ЕС.

За последното десетилетие Белгия отчита, че афганистанците са били най-многобройни сред потърсилите убежище в страната, като миналата година молбите от граждани на Афганистан са били почти 4000, а от началото на тази година вече са близо 700, като едва 40 на сто получават одобрение.

Същевременно Белгия не успява да върне принудително нито един афганистанец с отказано право на престой заради несъгласието на талибаните, дори ако става дума за осъдени престъпници. Миналата година белгийските власти са успели да върнат едва четирима афганистанци.

