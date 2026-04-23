ЕС започва да изготвя договор за присъединяването на Черна гора

Посланиците на държавите членки на Европейския съюз са решили да създадат специална работна група, която ще започне изготвянето на Договора за присъединяване на Черна гора към ЕС.

Това съобщиха дипломатически източници в Брюксел, цитирани от Радио „Свободна Европа".

Документът, който ще бъде подписан след приключване на преговорите, ще включва за първи път допълнителни предпазни механизми. Те имат за цел да предотвратят отстъпление в областта на демокрацията и върховенството на закона.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос подчерта, че тези мерки няма да представляват нови критерии, а гаранция за спазването на основните ценности на Съюза. „Това не е създаване на допълнителни условия за дадена страна. Но ако има отстъпление по отношение на нашите фундаментални ценности, като демокрацията и върховенството на закона, трябва да съществуват механизми за защита на Съюза. Това е необходимо, за да се запази доверието – както между държавите членки, така и сред гражданите и в самия процес на разширяване", заяви Кос пред комисията по външни работи на Европейския парламент.

Черна гора се смята за най-напредналия кандидат за членство в ЕС. Властите в страната си поставят за цел да приключат преговорите до края на годината, което ще отвори пътя към подписването и ратификацията на договора – процес, който обикновено отнема между една и три години.

От лятото на 2023 г. страната отбелязва напредък в затварянето на преговорните глави, макар през последните месеци да се наблюдават признаци на забавяне. От общо 33 глави, 14 са временно затворени, а още 19 трябва да бъдат финализирани, за да приключат преговорите, съобщава БГНЕС.