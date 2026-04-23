Лидерите на ЕС се събират в Кипър, ще обсъдят събитията в Близкия изток и Украйна

Държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз ще се съберат днес на двудневна неформална среща на върха в Кипър, посветена на събитията в Украйна и Близкия изток и разглеждане на бюджета на ЕС за 2028-2034 г., предаде ДПА, цитирана от БТА.

Консултациите ще започнат в крайбрежния курортен град Агия Напа с дискусии по време на работна вечеря относно най-належащите геополитически предизвикателства пред Европа.

Лидерите на ЕС ще обсъдят последиците от конфликта в Близкия изток, включително нарастващите цени на енергията и опасенията от потенциален недостиг на авиационно гориво.

В планираното си обръщение към европейските лидери украинският президент Володимир Зеленски вероятно ще настоява блокът да окаже по-голям натиск върху Русия и ще потвърди амбициите на Киев за присъединяване към ЕС.

Компетентни източници съобщиха вчера за кипърската новинарска агенция КНА, че Зеленски, който трябваше да информира лидерите на ЕС относно развитието на войната между Русия и Украйна на предстоящата среща на върха чрез видеоконферентна връзка, ще го направи лично.

През последните години напускащият поста министър-председател на Унгария Виктор Орбан, известен с приятелските си отношения с Кремъл - който, както се очаква, няма да пътува до Кипър - блокира приемането на редица различни мерки за подкрепа на Украйна, включително и възможността страната да напредне в процеса на присъединяване.

Насочвайки вниманието си към вътрешните проблеми на блока, утре лидерите на ЕС се очаква да обсъдят в Никозия плановете за предстоящия бюджет за периода 2028-2034 г. Основната пречка е как да бъдат финансирани амбициите на ЕС, включително засилването на отслабващата конкурентоспособност на блока и подобряването на отбранителните способности на Стария континент, при положение че много от страните изпитват недостиг на средства след поредица от кризи.

Утре следобед след консултациите по въпросите на ЕС лидерите ще се срещнат с представители на Египет, Йордания, Ливан и Сирия, за да обсъдят общите предизвикателства.