Четирима са с опасност за живота след влаковата катастрофа в Дания (Снимки)

Четирима души са в тежко състояние, а други 13 са по-леко ранени след сблъсъка между два влака в Дания днес.
Катастрофата стана рано тази сутрин близо до град Хилерод, на около 35 километра северно от Копенхаген, в община Грибсков.
Снимки от мястото на инцидента показват, че предните части на влаковете са напълно разрушени, въпреки че и те са останали в изправено положение върху релсите, съобщава "Дейли мейл".
„Два местни влака са се сблъскали челно. Има ранени сред пътниците. Всички са изведени от влаковете, така че никой не е заклещен", заяви пред Ройтерс говорител на спасителните служби.
Ранените са били транспортирани от мястото на инцидента с линейки и хеликоптери, съобщи местната пожарна служба в X.
Кметът на Грибсков Трине Егетвед в публикация във фейсбук заяви, че катастрофата е станала на местна железопътна линия, която се използва от много жители на града.