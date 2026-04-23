Косовският премиер назначи посланика в Белгия за главен преговарящ за диалога със Сърбия

Албин Курти СНИМКА: Facebook / Albin Kurti

Косовският премиер Албин Курти назначи посланика на страната в Белгия Агрон Байрами за нов главен преговарящ от косовска страна в рамките на техническия диалог за нормализиране на отношенията със Сърбия, съобщи Косовското радио и телевизия, цитирано от БТА.

Съгласно решението на косовския премиер Байрами ще продължи да изпълнява задълженията си като посланик на страната в Белгия, като същевременно ще ръководи и диалога с Белград от косовска страна.

Доскоро позицията на главен преговарящ от косовска страна се заемаше от бившия вицепремиер на страната Бесник Бислими.

Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на Косово и двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията си под егидата на Европейския съюз и специалния пратеник на ЕС за диалога Белрад – Прищина Петер Сьоренсен.

Албин Курти СНИМКА: Facebook / Albin Kurti

