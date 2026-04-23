Доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ за Словакия са възстановени

Словакия е започнала да получава суров петрол по тръбопровода „Дружба" рано тази сутрин, съобщи Министерството на икономиката на страната, цитирано от Ройтерс, пише БТА. Така Братислава потвърди, че е сложен край на продължилото с месеци прекъсване на доставките след това, което Украйна определи като руски удар по петролопровода.

„Министерството на икономиката информира, че днес в 02:00 ч. сутринта (03:00 часа българско време) получаването на петрол от Словакия по петролопровода „Дружба" беше възобновено", се посочва в комюнике на министерството.

Тръбопроводът „Дружба" се превърна в едно от инфраструктурните съоръжения в Европа с най-голяма политическа натовареност след спирането на доставките на руски петрол за Унгария и Словакия през януари. Петролът през украинския участък на петролопровода започна да тече в сряда и това накара Унгария да оттегли ветото си върху заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро, от който Украйна спешно се нуждае.

Киев обяви, че спирането е наложено от необходимостта от ремонт на петролопровода. Унгария и Словакия обвиниха Украйна, че съзнателно бави отварянето му.

Будапеща и Братислава продължават да разчитат на руски петрол и газ и се опитват да поддържат доставките въпреки усилията на ЕС да прекрати вноса на руски енергийни ресурси след инвазията на Москва в Украйна през 2022 г.