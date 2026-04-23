"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия е получила покана да участва на най-високо равнище в срещата на Г-20, която ще се състои в Маями, Флорида, на 14 и 15 декември, заяви заместник-министърът на външните работи Александър Панкин.

„Има покана за участие на най-високо равнище", каза той пред журналисти, цитиран от ТАСС.

На въпроса кой ще представлява Русия, Панкин отговори, че това ще стане ясно с наближаването на датата на събитието.

Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че САЩ възнамеряват да превърнат стимулирането на икономическия растеж, модернизирането на финансовата регулаторна система, по-голямата прозрачност на дълга и по-опростеното му преструктуриране, развитието на цифровите активи, борбата с измамите при плащанията и насърчаването на финансовата грамотност в приоритети на своето председателство.