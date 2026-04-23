Русия нанесе удари в Запорожка и Житомирска област, двама са загинали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските въоръжени сили нанесоха удар по село Комишуваха в украинската Запорожка област, отнемайки живота на една жена, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на началника на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в Телеграм, пише БТА.

Според него Русия е ударила Комишуваха с планиращи бомби.

Разрушени са къщи, а взривната вълна и отломките са нанесли щети на сгради. Жена на 77 години е загинала.

При друга атаката руски дронове атакуваха цивилна транспортна инфрастуктура в украинската Житомирска област - на запад от Киев, отнемайки живота на един човек, заяви областният управител Виталий Бунечко, цитиран от Ройтерс.

Бунечко заяви в публикация в Телеграм, че спасителни екипи, ремонтни бригади и правоохранителни органи работят на мястото на атаката.

По-рано днес началникът на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа съобщи, че двама души са загинали, а осем са ранени, при руска атака срещу украинския град Днепър тази нощ, цитиран от Укринформ.