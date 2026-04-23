Принц Хари пристигна на изненадващо посещение в Украйна

Британският принц Хари пристигна днес в Киев на изненадващо посещение и отдаде почит на Украйна за това, че „смело и успешно" защитава Европа срещу Русия, съобщи британският всекидневник „Сън", предаде Укринформ.

„Радвам се, че отново съм в Украйна - страна, която смело и успешно защитава източния фланг на Европа. Важно е да не изпускаме от поглед значението на това", заяви херцогът на Съсекс в коментар за изданието, пише БТА.

Очаква се принц Хари да участва в Киевския форум за сигурност. Херцогът на Съсекс посочи, че се надява, че ще може да напомни на хората по целия свят с какво се сблъсква Украйна.

Това е третото посещение на Хари в Украйна след пълномащабната руска инвазия в страната през февруари 2022 г.

Принцът планира също да посети сапьорите от благотворителната организация „HALO Trust" (Hazardous Area Life-support Organization), която също беше подкрепяна от покойната му майка, принцеса Даяна. Освен това Хари, който е прекарал 10 години в британската армия, ще се срещне с украински участници във фондацията му „Инвиктус геймс" (Invictus Games Foundation) , която помага на ранени ветерани да се възстановят чрез спорт.

„Тук съм, за да бъда на терен, да се свържа с хората и да ги изслушам, да напомня у дома и по света с какво се сблъсква Украйна, както и да подкрепя всички, които всеки ден, денонощно вършат изключителна работа при изключително тежки условия", каза той.

Пътуването му до Украйна се случва след четиридневното му посещение в Австралия миналата седмица заедно със съпругата му Меган.

Принц Хари за последно посети Киев през септември 2025 г., когато пристигна на мястото на една от руските атаки.