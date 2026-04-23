"Вашингтон пост": Пентагонът оценява, че разминирането на Ормузкия проток може да отнеме до 6 месеца

Разминирането на Ормузкия проток може да отнеме шест месеца, което ще окаже влияние върху цените на изкопаемите горива в световен мащаб, са заявили от Пентагона по време на класифицирана презентация пред американския Конгрес, пише в. "Вашингтон пост", цитиран от Франс прес и БТА.

Американският всекидневник цитира трима служители, според които "депутатите са били информирани, че Иран може да е поставил 20 или повече мини в Ормузкия проток и околностите".

Според презентацията на един представител на Министерството на отбраната на САЩ "някои от тях са били пуснати в морето от разстояние благодарение на ДжиПиЕс технологията", което затруднява тяхното откриване. Други са били "поставени от иранските сили с помощта на малки лодки".

Говорител на Пентагона е оценил информацията на вестника като "неточна", съобщава изданието. Но всъщност по въпроса за минирането на протока, през който при нормални условия преминава една пета от продавания в света петрол, има малко надеждна информация, отбелязва АФП.

Гвардейците на революцията, идеологическата армия на Иран, предупредиха в средата на април за "опасна зона" от 1 400 кв. км – или 14 пъти площта на Париж, отбелязва АФП – където може да има мини.

Миналата седмица Доналд Тръмп заяви, че Техеран "с помощта на САЩ е изтеглил или е в процес на изтегляне на всички морски мини". Но информацията не беше потвърдена от Ислямската република. Корабособствениците, от своя страна, остават предпазливи. Дори в случай на официално отваряне на протока, те се нуждаят от уточнения относно маршрутите, по които да плават, и се опасяват от тези мини, предупреди миналия петък Нилс Хаупт, говорител на германския гигант "Хапаг-Лойд" (Hapag-Lloyd).

Няколко неутрални държави заявиха, че са готови за "неутрална мисия" за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток, който е в центъра на конфликта, започнал на 28 февруари с удари срещу Иран, преди влизането в сила на примирието между Вашингтон и Техеран на 8 април.

Според Техеран корабите трябва да получат разрешение, за да напуснат или влязат в Персийския залив през Ормузкия проток. САЩ блокират достъпа до иранските пристанища от 13 април.