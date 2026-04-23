Борис Писториус представи новата национална военна стратегия на Германия

Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус в сряда представи новата национална военна стратегия, в която за първи път са дефинирани цели за развитието на Бундесвера през следващите няколко години.

Писториус говори около 15 минути за на т.нар. профил на способностите на Бундесвера, включващ бъдещата му численост и въоръжение, и за причините, поради които той трябва да се превърне в "най-силната конвенционална армия в Европа", отбелязва "Нойе цюрхер цайтунг".

Много неща останаха неясно формулирани, като Писториус обоснова това с факта, че голяма част от информацията е класифицирана, добавя изданието. Ако публично оповестим подробности, след това "може да включим Владимир Путин в нашия имейл лист", пошегува се германският министър.

Писториус иска Бундесверът да бъде по-ефективен при възпирането на външна агресия и ако се наложи - да води отбранителна война срещу Русия.

Германското министерство на отбраната публикува и брошура, която съдържа извадки от официалната стратегия.

"Рядко се е случвало да има толкова голяма необходимост от национална военна стратегия, колкото в сегашната историческа ситуация. Заплахите се изостриха особено силно след началото на руската война срещу Украйна. Освен това международният правов ред не е бил в толкова нестабилно положение от времето на Втората световна война", пише в брошурата.

"Русия остава най-голямата предвидима заплаха за нашата сигурност в Европа. Тя се готви и въоръжава за военен сблъсък с НАТО и разглежда прилагането на военна сила като легитимен инструмент да прокарва интересите си", отбелязва Писториус в предговора на брошурата.

Една от темите в новата стратегия е озаглавена "Облик на войната".

"В един свят на все по-бързи и революционни технологични и иновационни цикли конфликтите се водят в среда, в която информационното превъзходство, устойчивостта на системите и свързаността са решаващи за победата или поражението. Отдавна прогнозираните тенденции вече са определящи на бойното поле", пише в брошурата.

"Данните се превръщат в оръжие. Изкуственият интелект допълва и разширява когнитивните способности. Постоянната и глобална достъпност на свързана сензорна техника във всички измерения води до все по-голяма прозрачност и дигитализация на бойното поле".

Все по-голямо значение придобиват и високоточните оръжия с голям обсег на действие. Става дума например за крилатите ракети "Таурус", както и за хиперзвуковите ракети, с каквито Германия все още не разполага. Заради тези оръжия вече няма да има "безопасни зони за отстъпление".

Стратегическата цел Бундесверът да стане "най-силната конвенционална армия в Европа" включва три етапа.

В краткосрочен план - до 2029 г. Бундесверът трябва да развие максимални способности за отбрана и издръжливост. Следващият етап, който трябва да продължи до 2035 г., предвижда "значително повишаване на способностите във всички аспекти". Планира се числеността на армията да достигне 260 000 военни на активна служба и 200 000 резервисти.

Третият етап трябва да се реализира до 2039 г., като целта е дотогава да се гарантира технологичното превъзходство на Бундесвера с помощта на автоматизация и изкуствен интелект.

Към момента германската армия разполага със 185 000 военни на активна служба и няколко десетки хиляди резервисти, отбелязва в. "Франкфуртер алгемайне цайтунг" (ФАЦ). През януари тази година влезе в сила нов закон, който премахва задължителната военна служба и залага на доброволчеството и на създаването на привлекателни условия за постъпване в армията. Нилс Хилмер от ГСДП, който е държавен секретар във Федералното министерство на отбраната, заяви в сряда, че новопостъпилите военнослужещи в Бундесвера от началото на годината са с 10% повече в сравнение със същия период от 2025 година.

В брошурата се посочва, че етапите от плана за развитието на сухопътни войски, военновъздушните и военноморските сили, поддръжката и специални части остават засекретени.

Членовете на Комисията по отбраната към германския парламент изразиха недоволство, че разполагат само с публично достъпната информация, а за да упражняват парламентарен контрол, се нуждаят от достъп и до секретната част на стратегията, отбелязва телевизия А Ер Де, цитирана от БТА.

"Министерството трябва да е готово да бъде подложено на оценка както от обществеността, така и от парламента", каза за А Ер Де военният експерт Кристиан Мьолинг. "В последно време се отправят все повече критики, че липсва готовност да се поставят цели, които да могат да бъдат обсъждани в парламента", добави Мьолинг. По думите му за реализирането на новата военна стратегия ще са необходими "страшно много пари". "У депутатите все повече се засилват угризенията на съвестта, породени от въпроса дали тези средства са били инвестирани правилно", добави военният експерт.

На пръв поглед звучи добре - министърът на отбраната не просто плаща за танкове и самолети, но и също така посочва ясно от какво точно се нуждае германската армия и какви способности трябва да развие, пише журналистът от "Tе-онлайн" Даниел Мютцел.

Но това повдига и два основни въпроса. Ако този подход наистина е толкова нов, означава ли това, че министърът на отбраната досега е купувал оръжия, без да има ясни цели за капацитета на Бундесвера, пита се Мютцел. Само през тази година Писториус разполага със 108 млрд. евро, а през 2029 г. сумата се очаква да достигне 153 млрд. евро, добавя германският журналист.

В стратегията се назовават някои "приоритети и противоречиви цели, за които все така липсва убедително решение", заяви за ФАЦ заместник-председателката на парламентарната група на "Зелените". Агнешка Бругер "Това прави впечатление не само в текста, но и в конкретните действия, които са от още по-решаващо значение", добави тя. В момента има недостиг най-вече на ракети и пускови установки за противовъздушна отбрана. Украйна се нуждае от тях, но и други европейски страни искат да придобият такива системи. В брошурата към военната стратегия не са посочени конкретни цели в това отношение, добави Бругер.