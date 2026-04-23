Амнести Интернешънъл: Потискането на правата и безнаказаността в Турция се задълбочават през 2025 г.

През изминалата година Турция е станала свидетел на засилващи се ограничения на човешките права, увеличаващи се преследвания на правозащитници, нарастващ политически натиск върху съдебната система и задълбочаваща се култура на безнаказаност за злоупотреби, сочи годишният доклад на неправителствената организация „Амнести Интернешънъл" (Amnesty International) за човешките права по света, цитиран от сайта „Търкиш минит" и БТА.

Докладът документира нарастващ брой разследвания, съдебни преследвания и осъдителни присъди, насочени срещу хора и групи, упражняващи правото си на свобода на изразяване и сдружаване в Турция, включително Адвокатската колегия на Истанбул, служители на сатиричното списание „Леман" (LeMan), певеца Мабел Матиз и неправителствени организации като Асоциацията за наблюдение на миграцията и Младежката ЛГБТИ+ асоциация.

В доклада се казва, че правата на свобода на мирно събиране и сдружаване на турските граждани са били произволно ограничавани, като се посочва полицейска намеса срещу хора, отбелязващи Деня на труда, Международния ден на жената и прайд шествия.

„Амнести Интернешънъл" също така заявява, че нарушенията на правото на справедлив процес са се засилили, като защитниците на човешките права са изправени пред неоснователни разследвания, съдебни преследвания и осъдителни присъди, докато властите продължават да пренебрегват задължителните решения на Конституционния съд на Турция и Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Докладът отчита и продължаващото лишаване от свобода на бившия лидер на турската прокюрдска Демократична партия на народите (ДПН) Селяхаттин Демирташ и на турския бизнесмен и филантроп Осман Кавала като лоши примери.

Организацията също така посочва засилващите се репресии срещу политическата опозиция, особено срещу основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП), чрез наказателни разследвания и съдебни преследвания, насочени към нейните кметове и служители, включително отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу.

„Бежанците и мигрантите в Турция останаха изложени на риск от незаконно връщане и произволен отказ на международна закрила", се посочва още в доклада, в който е отбелязано и изчезването на двама туркменски активисти, които са били държани в център за депортиране.

В доклада се казва още, че жертвите на нарушения на човешките права от страна на държавни служители продължават да се сблъскват с култура на безнаказаност, като обвиненията за изтезания и лошо отношение, особено по време на масовите протести през март и след земетресенията, които удариха югоизточна Турция през 2023 г., не са били ефективно разследвани.