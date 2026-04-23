Готови сме да споделим с държавите от Персийския залив възможностите, предоставени чрез китайската модернизация, заяви председателят Си Дзинпин пред шейх Халед бин Мохамед бин Зайед ал Нахаян

На сутринта на 14 април в Голямата зала на народа в Пекин председателят Си Дзинпин се срещна с шейх Халед бин Мохамед бин Зайед ал Нахаян, престолонаследник на Абу Даби, Обединените арабски емирства, който е на посещение в Китай.

Президентът Си Дзинпин направи четири предложения за опазване и насърчаване на мира и стабилността в Близкия изток.

Първо, останете обвързани с принципа на мирно съвместно съществуване. Държавите от Персийския залив в Близкия изток са непосредствени съседи, които не могат да се отдалечат.

Важно е

държавите

от Персийския

залив да бъдат

подкрепяни

в подобряването на отношенията им, да се работи за изграждането на обща, всеобхватна, кооперативна и устойчива архитектура за сигурност на Близкия изток и региона на Персийския залив и да се консолидират основите за мирно съвместно съществуване.

Второ, останете обвързани с принципа на националния суверенитет. Суверенитетът служи като основа за оцеляването и процъфтяването на всички страни, особено на развиващите се страни, и не трябва да бъде нарушаван. Суверенитетът, сигурността и териториалната цялост на държавите от Персийския залив

трябва да бъдат

искрено уважавани,

а безопасността

на техния народ,

съоръжения и институции - строго защитена.

Трето, останете обвързани с принципа на международното върховенство на закона. Трябва да защитаваме авторитета на международното върховенство на закона, да отхвърляме избирателното му прилагане и да предотвратим връщането на света към закона на джунглата.

Важно е твърдо

да отстояваме

международната

система,

в чиято основа е ООН, международния ред, основан на международното право, и основните норми подкрепени от целите и принципите на Устава на ООН, които учредяват международните отношения.

Четвърто, останете обвързани с балансиран подход към развитието и сигурността. Сигурността е предпоставка за развитие, а развитието служи като гаранция за сигурността.

Всички страни

трябва да работят

за създаването

на благоприятна

среда

и да внесат положителна енергия в развитието на държавите от Персийския залив.

Китай е готов да сподели с държавите от Персийския залив възможностите, предоставени чрез китайската модернизация, и да работи с тях за създаването на плодородна почва за регионално развитие и сигурност.