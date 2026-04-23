Готови сме да споделим с държавите от Персийския залив възможностите, предоставени чрез китайската модернизация, заяви председателят Си Дзинпин пред шейх Халед бин Мохамед бин Зайед ал Нахаян
На сутринта на 14 април в Голямата зала на народа в Пекин председателят Си Дзинпин се срещна с шейх Халед бин Мохамед бин Зайед ал Нахаян, престолонаследник на Абу Даби, Обединените арабски емирства, който е на посещение в Китай.
Президентът Си Дзинпин направи четири предложения за опазване и насърчаване на мира и стабилността в Близкия изток.
Първо, останете обвързани с принципа на мирно съвместно съществуване. Държавите от Персийския залив в Близкия изток са непосредствени съседи, които не могат да се отдалечат.
Важно е
държавите
от Персийския
залив да бъдат
подкрепяни
в подобряването на отношенията им, да се работи за изграждането на обща, всеобхватна, кооперативна и устойчива архитектура за сигурност на Близкия изток и региона на Персийския залив и да се консолидират основите за мирно съвместно съществуване.
Второ, останете обвързани с принципа на националния суверенитет. Суверенитетът служи като основа за оцеляването и процъфтяването на всички страни, особено на развиващите се страни, и не трябва да бъде нарушаван. Суверенитетът, сигурността и териториалната цялост на държавите от Персийския залив
трябва да бъдат
искрено уважавани,
а безопасността
на техния народ,
съоръжения и институции - строго защитена.
Трето, останете обвързани с принципа на международното върховенство на закона. Трябва да защитаваме авторитета на международното върховенство на закона, да отхвърляме избирателното му прилагане и да предотвратим връщането на света към закона на джунглата.
Важно е твърдо
да отстояваме
международната
система,
в чиято основа е ООН, международния ред, основан на международното право, и основните норми подкрепени от целите и принципите на Устава на ООН, които учредяват международните отношения.
Четвърто, останете обвързани с балансиран подход към развитието и сигурността. Сигурността е предпоставка за развитие, а развитието служи като гаранция за сигурността.
Всички страни
трябва да работят
за създаването
на благоприятна
среда
и да внесат положителна енергия в развитието на държавите от Персийския залив.
Китай е готов да сподели с държавите от Персийския залив възможностите, предоставени чрез китайската модернизация, и да работи с тях за създаването на плодородна почва за регионално развитие и сигурност.