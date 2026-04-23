Бездомник в Солун е попаднал в камион за отпадъци, вдигнали го заедно с кофа за боклук

Необичаен инцидент, за щастие без тежки последствия, се е случил тази сутрин в гръцкия град Солун, където 46-годишен мъж се е озовал в каросерията на камион за извозване на отпадъци, съобщава „Прото тема", цитирана от БТА.

Според информацията мъжът, румънски гражданин, вероятно бездомен, е спял в кофа за боклук, за да се предпази от дъжда. При събирането на боклука обаче той е попаднал във вътрешността на камиона.

Общинските служители разбрали какво е станало, когато чули глас да вика за помощ. Те веднага спрели работата на машината, която пресира отпадъците.

Мъжът е бил изваден и е откаран с линейка в болница. Според сведенията той е пострадал в областта на крака и няма опасност за живота му.