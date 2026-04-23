КМГ: Обемът на доставките в пощенската индустрия се е увеличил с 4,5% на годишна база през първото тримесечие

Според Държавното пощенско бюро, през март обемът на доставките в пощенската индустрия е достигнал 18,76 милиарда пратки, което е увеличение с 2,7% на годишна база. Сред тях обемът на куриерските услуги е възлизал на 17,24 милиарда пратки, което е увеличение с 3,5% на годишна база. От януари до март обемът на доставките в пощенската индустрия е възлизал на 51,9 милиарда пратки, което е увеличение с 4,5% на годишна база.

„Цялата индустрия работи стабилно. Интелигентните технологии непрекъснато се задълбочават, основните възможности се подобряват постоянно, обслужвайки ефективно иновативното развитие и осигурявайки солидна гаранция за насърчаване на модернизацията, разширяването на потреблението и стимулиране на индустриалната трансформация и модернизация", заяви Лиу Дзян, директор на Отдела за стратегическо планиране и изследвания в Центъра за изследвания на развитието на Държавното пощенско бюро.