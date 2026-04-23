КМГ: Селското стопанство в Китай запазва положителен импулс на развитие

На 23 април представител на Министерството на земеделието и селските дейности заяви, че през първото тримесечие на тази година селското стопанство е запазило положителен импулс на развитие.

В момента производството на зърнени и маслодайни култури в Китай е стабилно. Пролетната засаждане напредва гладко, като предвидената площ за засаждане на зърно остава стабилна, а пролетната засаждане надхвърля 20%. Предлагането на зеленчуци е достатъчно. През първото тримесечие производството на свинско, говеждо, овче и птиче месо достигна 26,62 милиона тона, което е увеличение с 4,8% на годишна база. Производството на мляко достигна 9,22 милиона тона, което е увеличение с 3,4%. Производството на водни продукти достигна 15,471 милиона тона, което е увеличение с 4,3% на годишна база. Предлагането на зеленчуци и плодове е стабилно. Редовното и целенасочено намаляване на бедността се развива добре. През първото тримесечие са отпуснати нови микрокредити на стойност 10,13 милиарда юана в подкрепа на развитието на производството на получаващите помощ.