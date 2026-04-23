КМГ: Хан Джън се срещна с чуждестранни представители, участващи в Глобалния форум за споделено развитие

На 22 април заместник-председателят на КНР Хан Джън се срещна с чуждестранни представители, участващи в третата среща на високо равнище на Глобалния форум за споделено развитие.

Хан Джън каза, че през петте години, откакто председателят на КНР Си Дзинпин е представил инициативата за глобално развитие, тя е получила положителен отговор и широка подкрепа от международната общност. Китай е готов да използва срещата като възможност за по-нататъшно постигане на консенсус с всички страни, увеличаване на инвестициите в ресурси за глобално сътрудничество за развитие, насърчаване на сътрудничеството в ключови области, насърчаване на екологичното устойчиво развитие и подобряване на полезността на резултатите от развитието за хората.

Чуждестранните представители на срещата изразиха пълната си подкрепа за инициативата за глобално развитие. Те допълниха, че са готови да задълбочат сътрудничеството с Китай и да работят заедно за насърчаване на по-голям напредък в глобалното развитие.