КМГ: Двама пакистански тайконавти бяха избрани за китайската космическа станция

Според информация от Китайската служба за пилотирани космически полети, в началото на април 2026 г. е приключил подборът на първата група чуждестранни тайконавти за китайската програма.

Финалистите са двама пакистански граждани — Мухамад Зишан Али и Хурам Дауд. В най-скоро време те ще пристигнат в Китай, за да преминат интензивно обучение. След завършване на тренировъчния курс и полагането на съответните изпити, един от тях ще бъде избран да участва в бъдеща мисия като специалист по полезен товар, превръщайки се в първия чуждестранен тайконавт на борда на китайската космическа станция.

Подборът и обучението на пакистанските тайконавти представляват исторически крайъгълен камък в китайската космонавтика и са емблематичен резултат от международното сътрудничество в рамките на проекта за китайската космическа станция. То е също така практическо измерение на всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Пакистан в областта на космическите технологии.