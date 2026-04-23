КМГ: Откриха гробница от IV век в провинция Шаанси

Китайски археолози са открили мащабна гробница, датираща от IV век, в провинция Шаанси, северозападен Китай, съобщи Археологическата академия на Шаанси

Смята се, че гробницата е царска и е от периода на Шестнадесетте царства (304-439 г.). Въпреки че е била ограбена тя е запазила цялостния си план и структура. По време на разкопките от нея са извадени само 17 артефакта, сред които порцеланов съд с глазура от чаен прах, който рядко се среща в други гробници от същия период.

Ю Чунлей, научен сътрудник в академията и ръководител на разкопките, заяви, че в центъра на гробницата се намира таван с издълбана решетъчна конструкция от девет квадрата, който е първият подобен пример, открит в археологията от периода на Шестнадесетте царства. Това откритие притежава значителна научна стойност.

Гробницата е с дължина 85 метра от север на юг. Археолозите са разкопали и три други гробници и пещ за изпичане на керамика в района на град Сианян в Шаанси.