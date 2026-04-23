КМГ: В Китай са осъществени 17,77 млрд. междурегионални пътувания през първото тримесечие на 2026 г.

През първите три месеца на тази година транспортният сектор в Китай е обслужил 17,77 млрд. междурегионални пътувания, съобщиха от Министерството на транспорта. Това е ръст от 2,2% в сравнение със същия период на 2025 г.

16,38 млрд. пътувания са били извършени по пътища, а 58,56 млн. по водни пътища, допълниха от министерството.

През първото тримесечие страната отбелязва и ръст в дейността на търговския превоз на товари, като общият обем на превозените товари достига 13,19 млрд. тона. Цифрата представлява ръст от 4,1% на годишна база.

Инвестициите в дълготрайни активи в транспортния сектор на страната възлизат на 651,9 милиарда юана (около 94,98 милиарда щатски долара) през този период.