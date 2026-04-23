Иран: Получихме първите си приходи от транзитни такси в Ормузкия проток

Високопоставен ирански депутат заяви днес, че Техеран е получил първите си приходи от транзитни такси, въведени в стратегическия Ормузки проток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Първите приходи от транзитни такси са депозирани в сметката в централната банка", каза заместник-председателят на иранския парламент Хамидреза Хаджибабаи, цитиран от агенция Тасним.

Други ирански издания също публикуваха това твърдение, без да дадат повече подробности.

По-рано министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи обяви отварянето на Ормузкия проток за търговски кораби.

Вашингтон обаче предупреди, че блокадата на пристанищата на Ислямската република ще продължи до сключването на окончателно мирно споразумение. След това изявление Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че Иран затваря протока до пълното сваляне на американската блокада, отбелязва АФП.

КГИР призова собствениците на плавателни съдове да спазват указанията на иранските власти и определи изявленията на американския президент Доналд Тръмп за ситуацията в Ормузкия проток като "незаслужаващи доверие".