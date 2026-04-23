Въоръжени нападатели убиха 10 души в мина за мед и злато в Пакистан

Въоръжени мъже са убили 10 души в мина за добив на злато и мед в югозападната пакистанска провинция Белуджистан, съобщиха властите в региона, който е обхванат от сепаратистки бунтове, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Засега нито една организация не е поела отговорност за атаката.

Около 40 души, много от които на мотоциклети, нападнаха вчера минен обект на пакистанската компания National Resources Private Limited (NRL) в окръг Чагай.

"При атаката бяха убити десет души, сред които седем работници и трима служители на охраната", съобщи пред АФП представител на местната администрация. По "непотвърдена информация" нападателите са взели няколко служители за заложници. Снощи и самата компания потвърди, че е имало нападение. Според нея силите за сигурност са реагирали "бързо и са обезопасили района".

Белуджистан е най-голямата пакистанска провинция, а също така и най-бедната, с по-ниски показатели в редица области като образование, заетост и икономическо развитие. През последните години местни сепаратистки групи засилиха атаките си, особено срещу обекти, свързани с минодобивната дейност.

Сепаратистите от Белуджистан редовно нападат държавни представители и пакистанци, дошли от други провинции. Те обвиняват централното правителство, че експлоатира местните запаси от природен газ и богатите минерални ресурси, без да има ползи за местното население.

В края на януари Армията за освобождение на Белуджистан – основното местно сепаратистко движение, определено като "терористична организация" от САЩ – предприе серия от координирани атаки в този регион, граничещ с Иран и Афганистан. Според властите около 200 бунтовници са били убити от пакистанските въоръжени сили, както и най-малко 36 цивилни и 22 членове на силите за сигурност.

В миналото сепаратисти са убивали служители на основата на тяхната етническа принадлежност, като пенджабци или синдци, заради това, че не са родени в провинцията.

В своето съобщение компанията NRL заяви, че 90% от работната ѝ сила се състои от местни работници.