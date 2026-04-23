Опозицията в Турция работи активно за свикване на частични, а евентуално и предсрочни общи избори

Докато арестите на общински служители и кметове от общини, управлявани от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), в Турция продължават, партията изглежда преследва стратегия, насочена не към местното управление, а към парламента. Лидерът на формацията, която е най-голямата опозиционна сила в страната, полага интензивни усилия да предизвика първо частични, а евентуално и предсрочни общи президентски и парламентарни избори в 86-милионна Турция.

Новата вълна от арести в общини, управлявани от НРП

От края на март до днес десетки общински служители и кметове на общини, управлявани от НРП, бяха задържани от турските власти по обвинения в корупция, манипулиране на търгове и организирана престъпност.

В последните седмици при подобни операции бяха задържани редица общински служители от курортните градове Анталия и Мармарис, както и от анкарската община Етимесгут и от общината на град Ушак. Сред тях бяха и кметовете на град Ушак Йозкан Ялъм, който по-късно бе временно отстранен от длъжност, и на град Бурса Мустафа Бозбей, на чието място временно бе назначен членът на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) Шахин Биба.

Сред последните задържани бяха и кметът и редица служители от истанбулската община Аташехир, както и заместник-кметът и служители от истанбулската община Юскюдар. По-рано бе задържан и председателят на окръжната организация на НРП в турската столица Анкара Юмит Еркол.

Тази нова вълна от арести е част от мащабната кампания на турските власти срещу корупцията на местно равнище. Разследванията са насочени преди всичко към общини, управлявани от НРП, като от 2024 г. досега в хода на тези действия са задържани десетки общински служители и общо 22 кметове от НРП, сред които е и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който по настоящем се намира в затвора. Срещу Имамоглу и още 407 обвиняеми от 9 март тече мащабен съдебен процес, пише в свой обзор БТА.

Стратегията на НРП за парламента

На фона на всичко това лидерът на НРП започна активна кампания за провеждане на частични избори за турския парламент и поднови призивите си за предсрочни общи избори за парламент и президент в страната. Според анализатори, цитирани от турски и чуждестранни медии, НРП вижда предизвикването на частични парламентарни избори като предизвикателство за управляващите и трамплин към евентуални предсрочни общи избори. Те смятат, че частични парламентарни избори биха могли да дадат на НРП и възможност част от отстранените ѝ кметове, като Имамоглу например, да станат кандидат-депутати - действие, което би имало по-скоро символичен характер, тъй като дори ако кандидатите на НРП бъдат избрани за народни представители и получат имунитет, е вероятно управляващите да гласуват свалянето му с мнозинство скоро след това.

Искането на Йозел за частични парламентарни избори е подкрепено от член 78 на турската конституция, който гласи, че при овакантяване на 5 процента от местата на депутатите в Меджлиса или иначе казано, ако 30 от 600-те народни представители бъдат отстранени по каквато и да е причина или се откажат от местата си, парламентът е длъжен да задейства процедура за частични избори за попълване на местата им в рамките на три месеца. Задействането на този член е възможно само ако от последните общи избори в страната са изминали 30 месеца и има повече от година до следващите общи избори - две условия, които в момента са налице, тъй като последните общи избори в Турция бяха през май 2023 г., а следващите редовни общи избори трябва да се проведат през 2028 г. За момента осем депутатски места в Меджлиса са незаети поради смърт и оставки.

Подновените усилия на Йозел за свикване както на частични, така и на предсрочни общи избори, включваха срещи с лидерите на 12 от по-малките опозиционни партии в страната в началото на миналия месец, както и с представители на турската прокюрдска партия ДЕМ, които бяха отразени от сайта „Хюриет дейли нюз" и други турски медии. В началото на април лидерът на НРП повдигна темата за провеждането на евентуални частични избори, които да открехнат вратата за провеждането на предсрочни общи избори, като заяви пред турски медии, че партията му ще бъде отворена за „всякакъв вид изборен компромис", ако бъде насрочено национално гласуване.

Кулминацията на срещите на Йозел дойде в сряда (22 април), когато лидерът на опозиционната партия се срещна лично с председателя на турския парламент Нуман Куртулмуш. След срещата Йозел заяви, цитиран от турската информационна агенция „Анка", че пред Куртулмуш отново е потвърдил искането на НРП за провеждане на частични избори. В изказването си той също така подчерта, че 22 депутати от НРП имат готовност да подадат координирани оставки незабавно, за да предизвикат гласуване за частични избори.

„Ако се стигне до свикване на частични избори, било то заради осем или заради 30 депутати, значи има готовност и за предсрочни избори още през юни", каза Йозел след срещата си с Куртулмуш.

Възможно ли е наистина да има частични или предсрочни избори в Турция скоро?

Въпреки ентусиазма и активизирането на Йозел и НРП, шансът за провеждане на частични парламентарни или предсрочни общи избори в Турция не изглежда особено голям. За приемането на евентуалните координирани оставки на депутати от НРП, както и за свикването на частични избори, е нужно парламентарно мнозинство, което НРП няма и не може да постигне, дори ако обедини сили с други опозиционни сили от Меджлиса. В момента опозиционната партия има 138 депутати, а сумарно всички опозиционни партии в Медлиса - 266 депутати. В същото време ПСР има 275 депутати, а заедно с политическите си партньори в управлението - общо 326 депутати.

Вероятността управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на турския президент Реджеп Тайип Ердоган да гласува за провеждането на частични избори в Турция и да приеме оставките на толкова много от членовете на НРП е изключително малка. Още след първите призиви на Йозел за подобни действия в началото на април самият Ердоган, цитиран от „Хюриет дейли нюз", отхвърли тази вероятност и заяви, че ПСР работи по дневния си ред и не се готви нито за частични, нито за предсрочни избори.

Друг вариант за провеждането както на частични, така и на предсрочни общи избори, е свикването им с указ на президента. Шансът това да се случи обаче е нищожен.