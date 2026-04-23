Наш световен вицешампион ще играе в Гърция

Германската полиция арестува двама, подозират, че са чуждестранни агенти

Заподозрените – 45-годишен латвийски гражданин и 43-годишен украински гражданин – са задържани от полицията на 12 април на автомагистрала А6. Снимка: Пиксабей

Германската полиция съобщи днес, че е арестувал двама мъже, заподозрени в действия като чуждестранни агенти, след рутинна пътна проверка, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Заподозрените – 45-годишен латвийски гражданин и 43-годишен украински гражданин – са задържани на 12 април на автомагистрала А6 близо до Нойендетелзау в германската провинция Бавария, се казва в изявлението на полицията в Мюнхен.

Властите смятат, че двамата са действали "от името на организация или институция извън пределите на Германия", заяви полицията, без да дава допълнителна информация.

Прокурори водят разследване по подозрение, че заподозрените са действали като агенти с цел саботаж, както и за придобиване на фалшиви документи за самоличност.

По време на претърсване на превозното им средство, полицейските служители са иззели няколко подозрителни предмета, включително фалшиви документи, камери, дрон, проследяващи устройства, радиооборудване и множество мобилни телефони със СИМ карти.

Двамата мъже, които нямат постоянно местожителство в Германия, са пътували към границата с Чехия в момента на техния арест.

И двамата заподозрени са в предварителния арест.

Заподозрените – 45-годишен латвийски гражданин и 43-годишен украински гражданин – са задържани от полицията на 12 април на автомагистрала А6. Снимка: Пиксабей

