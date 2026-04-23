Партията на Ердоган отново връща преднината си в социологическите проучвания в Турция

Според последните социологически проучвания, проследяващи нагласите на гласоподавателите в Турция, управляващата страната Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на турския президент Реджеп Тайип Ердоган отново връща преднината си пред основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП), съобщават турски медии, цитирани от БТА.

В последните проучвания от миналата година социолозите даваха преднина от 1,5 процентни пункта на НРП пред ПСР, като предвиждаха подкрепа от 29,5 на сто за опозиционната партия и 28 на сто за управляващите при евентуални избори.

В най-новото проучване на компанията АСАЛ Аращърма (ASAL Arastirma), публикувано тази седмица и цитирано от сайта Хаберлер, ПСР отново връща челната си позиция, получавайки 34,1 процента подкрепа при евентуални избори, докато НРП остава втора с 32,5 процента от гласовете.

В най-скорошната си анкета турската агенция „Ареда" (Areda Survey), цитирана от в. „Йени шафак", също дава преднина на ПСР. Според данните, които са от началото на април, при евентуални избори в момента ПСР би получила подкрепа от около 33-34 процента, а НРП – от около 29-30 процента.

Подобна тенденция показва и прочуването на компанията ГЕНАР (GENAR), цитирано от сайта „Тюркийе тудей" в края на март месец. Проучването поставя подкрепата за ПСР на евентуални избори на ниво от 34,8 процента, а тази за НРП – на ниво от 31,5 процента.

Скорошно проучване на „Гюндемар Рисърч" (Gündemar Research), цитирано от в. „Джумхуриет", все още дава преднина на ПСР. Резултатите от тяхното проучване, което е проведено в края на март, сочат, че НРП би получила подкрепата на 33,37 процента от гласуващите, а ПСР – на 29,16 процента.