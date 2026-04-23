Премиерите на Гърция и Латвия обсъдиха в Атина ситуацията в Украйна и Близкия изток

Министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис разговаря днес с премиера на Латвия Евика Силиня, с която обсъди въпроси от европейско и регионално значение с акцент върху последните развития в Украйна и Близкия изток, съобщи АНА-МПА, цитирана от БТА.

Според съобщение на гръцкото правителство на срещата в Атина двамата са обменили мнения и за общите национални и европейски предизвикателства като икономическите последствия от продължаващата криза в Близкия изток, засилването на общата европейска отбрана и миграцията.

Мицотакис е заявил, че двете страни споделят едно и също безпокойство от геополитическите процеси изобщо - от Украйна до Близкия изток. Той е определил срещата си с министър-председателя на Латвия като изключителен шанс да обсъдят тези въпроси и да укрепят връзките между двете страни.

На срещата Силиня е изразила висока оценка за подкрепата, която Гърция оказва на Украйна, спряла се е на трудната ситуация в Ормузкия проток и е подчертала общите предизвикателства на миграция, като е споменала и ролята на латвийските гранични служители, които оказват подкрепа на Гърция в охраната на европейските граници.