Трима души загинаха и 10 бяха ранени при руска атака с дрон срещу град Днипро

Руска атака с дрон над украинския югоизточен град Днипро тази нощ е причинила смъртта на трима души, ранените са 10, сред които две деца, заявиха украинските власти, цитирани от Ройтерс и БТА.

Ударът частично е разрушил 13-етажна жилищна сграда, съобщиха службите за спешна помощ. Те добавиха, че той е причинил и пожари, които са повредили офис сграда, автомобили и магазин.

"Руснаците насочиха дронове към жилищен район. Там, където хората и семействата им са спели в леглата си," написа в Телеграм Микола Лукашук, председателят на Областния съвет на област Днепропетровск.

Общинският съветник Олександр Ханжа, добави в същата социална мрежа, че е намерено още едно тяло в разрушената сграда, което прави броя на жертвите 3.

Четирима души са отнесени в болница, включително две ранени момичета на 9 и 14 години. Властите публикуваха снимки на последиците от атаката, показвайки сградата със зееща дупка по средата, разбити тераси, счупени прозорци и обувки, разпилени по двора.

По-ранни снимки показват горящи апартаменти и служби за спешна помощ, използващи стълби и кофи, за да поставят пламъците под контрол.