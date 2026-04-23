„Луфтханза“ загуби обжалване срещу съдебно решение, отменящо одобрението на ЕК за държавна помощ

Германската авиокомпания „Луфтханза" (Lufthansa) днес загуби обжалване пред Съда на Европейския съюз срещу съдебно решение, което отменя даденото от Европейската комисия одобрение за държавната помощ, която получи по време на пандемията от КОВИД-19, съобщиха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.

Съдът на ЕС отхвърли обжалването на „Луфтханза", потвърждавайки решението на Общия съд на ЕС, което отменя решението на Европейската комисия, с което одобрява отпускането на помощ от 6 млрд. евро (7 млрд. долара) за германския национален превозвач през 2020 г.

„С днешното си решение Съдът (на ЕС) отхвърля обжалването на „Луфтханза" и по този начин потвърждава решението на Общия съд", се посочва в изявление на съда.

Първоначалното решение датира от 2023 г. и е вследствие на съдебно обжалване, подадено от ирландската авиокомпания „Райънеър" (Ryanair).

След предишното решение на Общия съд на ЕС, през 2024 г. ЕК започна ново разследване на германската мярка, за да преоцени отпускането на помощта за „Луфтханза".

„Вземаме под внимание решението на Съда на ЕС. В същото време бихме искали да отбележим, че разследването на Европейската комисия, което тече от 2024 г. и цели да преразгледа решението, вече може да вземе предвид решението на Съда на ЕС. Ще участваме конструктивно в текущия процес и сме в тясно сътрудничество с всички съответни институции", заявиха от „Луфтханза".

Днешното съдебно решение срещу „Луфтханза" се случва на фона на стачни действия и продължаващ трудов спор със синдиката на пилотите относно схемите за пенсионно осигуряване. Авиационната група обяви във вторник, че ще отмени около 20 000 полета на къси разстояния до октомври във връзка с планираното закриване на регионалното ѝ дъщерно дружество „СитиЛайн" (CityLine).