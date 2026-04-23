ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наш световен вицешампион ще играе в Гърция

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22719910 www.24chasa.bg

Град в Германия ще запази 10 златни кюлчета, открити случайно при косене на трева

Злато Снимка: pixabay

Малък град в източната част на Германия може да задържи златно съкровище на стойност десетки хиляди евро, след като никой не е успял да докаже собствеността му в законоустановения срок, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Десетте златни кюлчета са открити случайно от общински служител, докато косял тревата през октомври 2025 г., съобщи кметът на Баневиц Хейко Верзиг.

„Получих много имейли, обаждания и писма", посочи той. Въпреки това нито един предполагаем собственик не е предоставил доказателства като касови бележки или серийни номера върху кюлчетата.

След изтичането на шестмесечния срок за съхранение на изгубено имущество на 17 април, общината вече може да реши как да се разпореди със златото. Окончателното решение ще бъде взето на заседание на Общинския съвет следващия вторник.

По думите на кмета идеята е средствата да бъдат използвани в полза на местни организации - особено такива, свързани с младежка дейност и съхранение на традициите и обичаите.

Засега кюлчетата остават под полицейска охрана. При текущите цени на златото стойността на кюлчетата се оценява на около 40 000 евро, пояснява ДПА.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Аспарух Илиев: Любовта е там, където нямаш въпроси (подкаст)