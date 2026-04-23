Норвежкият суверенен фонд е загубил 68 милиарда долара през първото тримесечие

Норвежкият суверенен фонд, който е най-големият подобен в света и управлява активи на стойност 2,2 трилиона долара, е отчел загуба от 636 милиарда норвежки крони (68,44 милиарда долара) за първото тримесечие, тъй като войната в Близкия изток оказва натиск върху световните фондови пазари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фондът се управлява от подразделение на норвежката централа банка, специализирано в управлението на активи „Норгес банк инвестмънт мениджмънт" (Norges Bank Investment Management -NBIM) от името на норвежките граждани, като то държи около половината от своите активи в САЩ. Подразделението е регистрирало отрицателна доходност от 1,9 на сто за първото тримесечие на годината.

„Резултатът отразява тримесечие на трудни пазарни условия", каза в комюнике заместник-изпълнителният директор Тронд Гранде. „Станахме свидетели на ограничено въздействие върху облигациите с фиксиран доход и недвижимите имоти, но спадът на акциите, особено сред големите американски технологични компании, определи крайния резултат", добави той.

Войната, която започна с координираните удари на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари доведе до най-големия тримесечен спад на от 2022 г. на индекса S&P 500 въпреки че пазарите се възстановиха впоследствие.

Доходността от инвестициите на фонда в акции е отрицателна – 2,6 на сто, а фиксираният доход отбелязва спад от 0,2 на сто, нелистнатите на борсата компании за недвижими имоти са нараснали с 1,2 на сто, а нелистнатите компании в сектора на инфраструктурата за възобновяема енергия са отчели спад с 1,9 на сто, се посочва в комюникето.

Фондът, който притежава дялове в повече от 7000 компании по света, е държал най-много акции в „Енвидиа" (Nvidia), „Епъл" (Apple) и „Майкрософт" (Microsoft) в началото на 2026 г., според най-новите данни.

Миналата година фондът е отчел загуба за първото тримесечие от 415 милиарда крони, тъй като по-слабите акции на технологичните компании са натежали върху доходността, подчертавайки как дори диверсифициран портфейл може да бъде повлиян от колебанията на акциите на големи компании.