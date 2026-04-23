Франция очаква Европейският съюз да наложи санкции срещу еврейски заселници на Западния бряг

Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви днес, че очаква "през следващите дни" да бъдат приети европейски санкции срещу еврейски заселници, "отговорни за убийствата на палестинци или за палежите на окупирания Западен бряг", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Нашата цел е нещата да се променят и израелското правителство да промени политиката си: да позволи достъпа на хуманитарна помощ в Газа; на Западния бряг да сложи край на незаконната колонизация и на ескалацията на насилието от страна на екстремистки и агресивни заселници", каза френският външен министър в ефира на радио Франс Енфо.

"От една година призовавам да бъдат наложени санкции срещу организациите или лицата, отговорни за убийствата на палестинци или за палежите в Западния бряг. Тези европейски санкции бяха блокирани през последната година от унгарско вето, което може да бъде отменено, и мисля, че ще успеем да наложим тези санкции през следващите дни", добави той.

Западният бряг е сцена на вълна от насилие, в което са замесени еврейски заселници и което се засили от началото на войната в Близкия изток на 28 февруари, отбелязва АФП.

По данни на Франс прес, базирани на информация от Палестинската автономна власт, най-малко 1 065 палестинци - както бойци, така цивилни - са били убити там от израелски войници или заселници от началото на войната в Газа, предизвикана от атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г.

Баро се изказа по-предпазливо по въпроса за евентуално суспендиране на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Израел, отбелязва АФП. "Ако израелското правителство не промени политиката си, по-специално в Газа и в Западния бряг, няма да можем да се преструваме, че нищо не се е случило", подчерта той. "Но това е решение, което ще бъде взето на европейско равнище".

Във вторник президентът Еманюел Макрон прецени, че такова суспендиране е "легитимен въпрос", ако Израел "продължи с тази политика, която противоречи на неговата история", припомня АФП.

Френският държавен глава направи това изявление по време на посещението в Париж на ливанския премиер Науаф Салам, чиято страна е бомбардирана от Израел от началото на март в отговор на атаките на проиранската групировка "Хизбула".

Двама френски военни от мисията на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) загинаха в събота след засада, за която е обвинявана "Хизбула".

Нападението срещу разпознаваеми "сини каски" е военно престъпление, напомни Баро. ЮНИФИЛ също така припомни в събота, че "умишлените атаки срещу сините каски представляват сериозни нарушения на международното хуманитарно право, както и на Резолюция 1701 на Съвета за сигурност, и могат да се приравнят на военни престъпления".