Опозиционният СДСМ предлага за изборните длъжности в Северна Македония да има забрана за двойно гражданство

Опозиционният СДСМ внесе в парламента на Северна Македония проект за изменения в Закона за правителството, в който се предлага забраната за притежаване на двойно гражданство да се отнася за целия състав на правителството СНИМКА: АРХИВ

Опозиционният СДСМ внесе в парламента на Северна Македония свой проект за изменения в Закона за правителството, в който се предлага забраната за притежаване на двойно гражданство да се отнася не само до депутатите в парламента, както предлага управляващата ВМРО-ДПМНЕ, но и за целия състав на правителството. На Фейсбук страницата си от СДСМ написаха, че предлагат промените да бъдат гласувани в парламента по съкратена процедура, а действието му да влезе в сила незабавно, съобщава БТА.

Вчера промени в Закона за правителството, чрез които на бъдещите депутати да нямат право да притежават и второ гражданство, внесоха от ВМРО-ДПМНЕ, като сред вносителите са депутати, които от СДСМ твърдят, че притежават българско гражданство. Предложението влезе в дневния ред на парламента за разглеждане по съкратена процедура.

Според СДСМ предложеният от ВМРО-ДПМНЕ законопроект е „поредната измама на правителството" на Северна Македония, „защото според тяхното предложение тези промени биха се отнасяли едва (за депутатите) от следващия парламентарен състав, а не за настоящите депутати".

„СДСМ разкрива тази манипулация и предприема конкретни стъпки, като освен промени в Закона за правителството, ще внесем и промени на предложението на ВМРО, които да влязат в сила незабавно. Никой депутат или избран и назначен служител няма да има двойно гражданство и това ще влезе в сила незабавно", казват от опозиционната партия.

