ЕС подкрепя мирно решение на конфликта в Приднестровието

Европейска Комисия Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Подкрепяме постигането на мирно решение на конфликта в Приднестровието, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с твърденията на Русия, че сигурността на руските граждани в този район е под заплаха и затова Москва ще използва всички възможности, за да ги защити.

Русия подкопава регионалната стабилност, добави говорителят. Изцяло подкрепяме независимостта и суверенитета на Молдова, както и териториалната ѝ цялост в международно признатите граници, посочи той.

Говорителят отбеляза, че тази седмица ЕС поднови санкциите срещу отговорните за дестабилизационните действия в страната, насочени към подкопаване на демократичните институции. Той уточни, че осъденият вчера молдовски олигарх Владимир Плахотнюк е в санкционните списъци на ЕС от три години.

Молдовската правосъдна система е силна и работи, и позволява бързо разследване и обвинение на уличените в корупция на високи равнища. Това това е ключов въпрос по пътя на присъединяването към ЕС, насърчаваме страната да продължи тази работа, заяви говорителят, цитиран от БТА.

